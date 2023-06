PM prende suspeito durante remoção de barricadas em comunidade de São Gonçalo

Rio - Um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas foi preso, nesta quinta-feira (22), durante uma ação da PM na comunidade do Dita, em São Gonçalo, Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) atuavam na localidade para remover barricadas quando suspeito foi abordado e preso.

fotogaleria

Com ele, os agentes encontraram um radiotransmissor e também uma quantidade considerável de drogas. A ação para remoção das estruturas montadas pelo tráfico contou com apoio de uma retroescavadeira e de caminhões.