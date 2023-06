Homem que agrediu ex-namorada e ameaçou se matar na frente dela tem prisão convertida em preventiva

Rio - O técnico de manutenção de celulares Robson Henrique Soares, de 30 anos, teve a prisão convertida em preventiva na tarde desta quinta-feira (22). Ele foi preso em flagrante por agredir a ex-namorada de 22 anos e a mãe dela em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Antes das agressões, Robson ainda pegou uma faca e ameaçou se matar na frente das vítimas. Ele responde por lesão corporal, violência psicológica e injúria.

"Entendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso em tela, visto que a concessão da liberdade provisória ao custodiado expõe a risco concreto a integridade física e psicológica das vítimas. Diante do exposto, converto a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva", escreveu a juíza Ariadne Villela Lopes, do Juizado da Violência Doméstica.

Na terça-feira, a namorada de Robson decidiu terminar o relacionamento e sair de casa após ter sido xingada de "lixo" e "tralha". Ao perceber que a jovem não voltaria para a residência, ele passou a mandar mensagens para a vítima, que decidiu marcar um encontro na casa onde eles moravam para uma última conversa, ainda na noite de terça.

Acompanha da mãe, a moça chegou na casa por volta de meia-noite. A conversa se estendeu por cerca de 1h30, quando a jovem reafirmou que não teria interesse em reatar o namoro. Robson, então, foi à cozinha e pegou uma faca. A ex-namorada e a mãe se trancaram no quarto, mas o agressor derrubou a porta e começou a ameaçar que se mataria. Além disso, segurou a jovem pelo cabelo e lhe deu alguns golpes, mas ela se desvencilhou e caiu de uma escada.