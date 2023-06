Mercadante: BNDES e Petrobras estão juntos na opção de Braskem

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quinta-feira, 22, que o banco, como credor, e a Petrobras, como acionista, estão juntos aguardando uma decisão sobre o destino da Braskem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Em coletiva ao lado do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que tem evitado comentar o assunto, Mercadante afirmou por duas vezes que está junto da estatal no processo de venda das ações da empresa petroquímica pela controladora, Novonor (ex-Odebrecht).



"BNDES e Petrobras estão juntos na opção de Braskem", disse durante entrevista para divulgar a criação de uma Comissão Técnica para cooperação entre a estatal e o banco.



A Novonor já recebeu duas ofertas pela sua participação de 50,1% na Braskem, que detém dois terços do mercado petroquímico no Brasil. A Petrobras é co-controladora, com 47%, e o BNDES é credor da companhia. Em uma possível conversão de dívida em ações, o banco poderia se tornar sócio da Braskem.