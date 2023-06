Escolas Municipais contam com alimentos orgânicos cultivados na Horta Comunitária de Meriti

A Horta Comunitária de São João de Meriti disponibiliza alimentos orgânicos para alunos da rede municipal de ensino. A estufa que fica localizada na Rua Tapajós, no Parque Araruama, conta com 264 metros quadrados de área e é administrada pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura de São João de Meriti.



Abóboras, jilós, quiabos, pimentas, salsas, cebolinhas, couves, alfaces, milhos e abobrinhas colhidas no local são encaminhadas para as unidades de ensino da região: Escola Municipal Amélia Barbosa de Moura, E.M. Deputado Lucas de Andrade e E.M. Edilberto Ribeiro de Castro.



As escolas possuem, juntas, quase 1.500 alunos matriculados e já contam com os alimentos orgânicos cultivados na horta incluídos no cardápio das merendas.



O recurso para a construção do espaço foi possível graças a um pedido do deputado estadual Valdecy da Saúde feito ao governador Claudio Castro.