Alerj aprova medalha Tiradentes para o jogador Neymar

Rio - O jogador Neymar vai receber a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O Projeto de Resolução 36/23, do deputado Anderson Moraes (PL), que concede medalha ao jogador da Seleção Brasileira foi aprovado nesta quinta-feira (22).



Na justificativa, o autor do projeto, destacou não só a carreira do Neymar como jogador de futebol, como também as iniciativas sociais do Instituto Neymar, que atende milhares de crianças, além do engajamento do futebolista nas eleições de 2022.

“É um esportista inegavelmente reconhecido, que, por seu trabalho e talento, se tornou um dos maiores jogadores de futebol do mundo e da história, inspiração de milhares de crianças e apreciadores do esporte no estado do Rio de Janeiro, seja pelo seu talento, como por sua alegria, irreverência, além de exemplo de vitória como esportista e cidadão”, comentou Moraes.