Disque Denúncia divulga cartaz e pede informações sobre suspeito de matar PM em Nova Iguaçu

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (22), um cartaz para pedir informações que ajudem na identificação e prisão de um segundo criminoso envolvido no assassinato do policial militar Marcos Felipe Dias Francisco, de 36 anos, morto a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Na terça-feira, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam Brendo Renato Teixeira dos Santos, de 26 anos, pelo latrocínio - roubo seguido de morte. A investigação segue em andamento para identificar o segundo suspeito que participou do ataque.

Em janeiro deste ano, Marcos Felipe foi baleado por dois criminosos enquanto entregava um celular no bairro K11. Atingido na barriga, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde passou por uma cirurgia de remoção da bala. Após seis dias internado, o cabo morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade.

Marcos era lotado na 16º BPM (Olaria) e atuava na UPP da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.