Neymar vai receber a Medalha Tiradentes

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) concedeu ao jogador Neymar a Medalha Tiradentes, maior honraria do estado. O Projeto de Resolução 36/23 é de autoria do deputado estadual Anderson Moraes (PL).



Em sua justificativa, o autor do projeto destacou não só a carreira do atleta como também as iniciativas sociais do Instituto Neymar, que atende milhares de crianças.

"É um esportista inegavelmente reconhecido, que, por seu trabalho e talento, se tornou um dos maiores jogadores de futebol do mundo e da história, inspiração de milhares de crianças e apreciadores do esporte no estado do Rio de Janeiro, seja pelo seu talento, como por sua alegria, irreverência, além de exemplo de vitória como esportista e cidadão", justificou o parlamentar.

Semana marcada por 'gols contra'

Nesta quinta-feira (22), a obra na mansão do atacante na Costa Verde do Rio, foi interditada por suspeita de crime ambiental. O pai e empresário do jogador, Neymar da Silva Santos, de 58 anos, recebeu voz de prisão da secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, durante a fiscalização. A multa pode chegar a R$ 5 milhões.