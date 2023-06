Mesquitense representa a cidade nas Olimpíadas Especiais de Berlim

A população de Mesquita tem motivos para se orgulhar: o mesquitense Marcelino Lages é um dos integrantes da delegação brasileira nas Olimpíadas Especiais de Berlim.



O paratleta, de 29 anos, tem paralisia cerebral e é aluno da Escola Municipal Professor Marcos Gil, unidade de educação especial do município.



Antes de viajar para Berlim com a delegação, Marcelino recebeu um treinamento específico na Vila Olímpica Municipal. Mas a preparação para o mundial começou em 2018, quando o mesquitense conquistou a vaga.



“Estamos muito felizes só pelo fato do Marcelino ter ido, isso já é um grande resultado. Uma experiência que, sem dúvidas, marca a história dele e mostra que é possível avançar e realizar seus sonhos”, frisa Kléber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.



Olimpíadas Especiais de Berlim



A competição que acontece até o dia 25 de junho conta com 150 países e 7.000 atletas em 26 modalidades. Dentre as provas de atletismo, Marcelino vai disputar salto em distância, revezamento 4x100 e os 400m. Nesta semana, o mesquitense está na etapa de qualificação dos saltos.



“Como professora do Marcelino, acompanhei toda a sua trajetória até chegar em uma olimpíada mundial especial. Me sinto extremamente realizada enquanto profissional e muito orgulhosa pelo seu empenho e dedicação”, conta Miriam Zaparolli, professora de Educação Física da Escola Municipal Professor Marcos Gil.