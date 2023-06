Deputado e senador batem boca durante CPMI do 8 de Janeiro: 'Cala boca é o c...'

O deputado Rogério Correia (PT-MG) e o senador Jorge Seif (PL-SC) bateram boca na sessão da CPMI do 8 de Janeiro nesta quinta-feira, 22. Correia interrogava George Washington de Oliveira Sousa, condenado a nove anos e quatro meses de prisão por planejar um atentado a bomba próximo ao aeroporto de Brasília, no final de dezembro de 2022. O deputado afirmava que "todos os bolsonaristas" haviam abandonado George Washington, quando foi interrompido por Seif. No bate-boca, o senador retrucou "cala boca é o c...".



"O senhor está sozinho, viu. Todos aqui te abandonaram. Todos bolsonaristas. Todos aqui disseram que o senhor é um solitário. Falaram que o senhor é um tresloucado, não foi tresloucado, esqueci a palavra que usaram", disse Correia a George Washington



Seif, então, pediu a palavra, que foi negada pelo deputado. "Ele está falando por todo mundo. Ele não ouviu isso de mim", disse o senador. "Eu não dou a palavra para esse sujeito aí, cale a boca", retrucou Correia. O senador rebateu: "cala a boca é o c.. ".



Em seguida os microfones foram cortados. O presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (União-BA), interrompeu a discussão e disse que não observou na fala de Rogério Correia ofensa a outros parlamentares e informou que Seif teria oportunidade de se pronunciar depois na sessão.



Quem é George Washington



George Washington atuou ao lado de Alan Diego dos Santos Rodrigues – condenado a cinco anos e quatro meses de prisão – para colocar uma bomba no eixo traseiro de um caminhão-tanque estacionado no aeroporto de Brasília, que estava carregado de combustível de aviação. Antes da explosão, o motorista do caminhão percebeu a presença do artefato, retirou e acionou a polícia.



Ele e Alan participaram da tentativa de invasão do invasão da sede da Polícia Federal, no dia 12 de dezembro, semanas antes do planejamento de atentado, segundo a polícia.