Justiça condena Marcão do Povo por injúria racial contra Ludmilla

Rio - A Justiça de Brasília condenou nesta quinta-feira (22) o apresentador de TV Marcos Paulo Ribeiro de Morais, conhecido como Marcão do Povo, por injúria racial contra a cantora Ludmilla. Marcão usou a expressão "pobre macaca" para se referir à artista ao comentar uma notícia no programa 'Balanço Geral DF', da Record TV, em 2017 - atualmente o apresentador trabalha no SBT.

A decisão foi unânime da 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Por 3 votos a 0, os desembargadores decidiram a condenação por injúria racial com pena de 1 ano e 4 meses de prisão, em regime aberto, e o pagamento de R$ 30 mil de indenização para a cantora.

A detenção em cadeia foi substituída por pena restritiva de direitos, que ainda vai ser decidida pelo juízo da execução criminal. A previsão é que Marcão preste serviço comunitários e pagamento de valores a instituições sociais.

O apresentador foi absolvido pela 3ª Vara Criminal, em primeira instância, em março deste ano. A condenação desta quinta-feira (22) aconteceu porque Ludmilla recorreu da decisão. Nas redes sociais, a cantora comemorou a notícia.

"No meio de tanta tragédia, finalmente uma notícia boa Brasil! Chorei tanto quando saiu a notícia que eu tinha perdido esse processo e hoje finalmente esse racista está pagando, não tanto quanto deveria, por me humilhar e fazer o que tantos brasileiros sofrem diariamente na pele, literalmente. Hoje você vai ter que engolir as lágrimas de alegria que chorou naquele programa quando saiu o decreto de que você tinha ganho a primeira etapa do processo. Agora cabe ao SBT decidir se vai manter um racista na casa!", postou.