Juiz cita conduta 'perversa' em sentença que condenou engenheiro a 27 anos

Rio - O juiz do Tribunal Regional Federal 2ª Região Ian Legay Vermelho, responsável por conduzir o tribunal do júri que condenou a 27 anos de prisão o Mário Santoro , de 45 anos, na madrugada desta quinta-feira (22), citou a conduta do engenheiro com a vítima em sua sentença. De acordo com magistrado, o réu agiu de forma "perversa" contra Cecília Haddad e causou consequências "desvastadoras"."De fato, as provas demonstraram que o réu foi particularmente perverso na perseguição da vítima, nos dias que antecederam o feminicídio praticado, submetendo Cecília Müller Haddad a momentos de profundo temor pelo risco à sua integridade física", argumentou o magistrado.Em seguida, a sentença também cita as consequências do crime para toda a rede familiar, amigos e pessoas próximas que tinham em Cecília uma pessoa querida. "O delito não se limitou ao fim de uma vida, mas de uma rede de relações afetivas criadas e mantidas ao longo dos 38 anos em que Cecília viveu, que cessaram repentinamente em razão do feminicídio cometido, consequências estas que não podem ser ignoradas", avaliou o juiz.