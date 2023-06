Força Aérea da Ucrânia afirma que derrubou 13 mísseis russos em ataque noturno

A Força Aérea da Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (23) que derrubou 13 mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia em um ataque noturno contra uma base militar no oeste do país.



"Os 13 mísseis de cruzeiro dos ocupantes foram destruídos", afirmou a Força Aérea ucraniana no Telegram. "O inimigo atacou a Ucrânia com aviões estratégicos. Desta vez o ataque estava direcionado contra uma base aérea militar na região de Khmelnitsky (oeste)", acrescenta a nota.



"Os lançamentos (de mísseis) aconteceram por volta da meia-noite a partir do Mar Cáspio, quatro bombardeiros Tu-95MS", informou a Força Aérea.

O prefeito de Khmelnitsky, Oleksandr Simchishin, relatou explosões na cidade, que tinha 275.000 habitantes antes da guerra, e elogiou os sistemas de defesa antiaérea ucranianos.



Autoridades militares da Ucrânia também afirmaram que suas forças derrubaram um drone de reconhecimento russo durante a noite e relataram alguns avanços no sul.



A Rússia executou vários ataques aéreos com mísseis e drones durante o inverno (hemisfério norte, verão no Brasil), o que levou a Ucrânia a solicitar aos aliados ocidentais mais ajuda para reforçar os sistemas de defesa aérea.