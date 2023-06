Niterói recebe Bodyboard, brasileiro de Downhill e estadual de Vela

A partir desta sexta-feira (23), Niterói vai receber a etapa do campeonato brasileiro da Bodyboard, na Praia de Itacoatiara, além de competições dos circuitos brasileiro de Downhill e estadual de Vela, em pontos diversos da cidade, finalizando a primeira fase do Itacoatiara Pro 2023 - festival esportivo gratuito ao público, que conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Smel).





“O Itacoatiara Pro começou com a etapa Grand Slam do Mundial de Bodyboard que reuniu os tops internacionais da modalidade, entre os dias 9 e 18 de junho. Agora, traz a elite da modalidade em nível nacional novamente para Niterói, que tem muita tradição no esporte. Ao longo desta semana tivemos provas especiais de Surf com convidados de peso como Lucas Chumbo, Pedro Calado, Gabriel Sampaio, e também uma inédita competição de Bodysurf (surfe de peito) com especialistas no esporte como Kalani Latanzi, Henrique Pistilli, entre outros, dando um show de alto rendimento e performance nas ondas tubulares de Itacoatiara”, resumiu Bill Aquino, produtor executivo do Itacoatiara Pro.







“Neste final de semana teremos ainda as provas do campeonato brasileiro de Downhill, no Parque da Cidade, e o campeonato estadual de Vela, na Baía de Guanabara, no âmbito do festival. Já no segundo semestre, teremos a continuidade da agenda esportiva com os circuitos de Skate, Parapente, Canoa Havaiana, além da sequência de shows e atrações culturais do Itacoatiara Pro que tanto fazem sucesso com a população”, completa o executivo.







Muito Surf, Bodysurf e Mundial de Bodyboard



Na última quarta-feira, em um dia de sol e ondas potentes e tubulares de 1,5m a 2 metros de altura, a praia de Itacoatiara foi o cenário perfeito para a competição de surf do Itacoatiara Pro 2023 - festival de esportes de ação e cultura, que conta com o apoio da prefeitura de Niterói e da Secretaria de Esportes e Lazer do município. Lucas Silveira, carioca radicado em Florianópolis, foi o grande campeão do evento.





No dia 20, aconteceu o Itacoatiara Pro Bodysurf – competição de surfe de peito que reuniu a elite do esporte, inclusive o havaiano Mike Stewart – lenda do esporte e multicampeão da modalidade. O campeão da competição foi Yuri Martins, atleta profissional que atua também guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.







Entre os dias 9 e 18 de junho, também foi realizado o Itacoatiara Pro World Contest (Mundial de Bodyboard) que contou com a participação de atletas de mais de 20 países em busca de R$ 150 mil em premiações e pontuação para o ranking internacional da modalidade. O atleta chileno Rodrigo Silva ficou em primeiro lugar nesta etapa do mundial ao vencer o havaiano Tanner McDaniel, atual líder do ranking. Dividindo o 3⁰ lugar na competição ficaram os atletas Ethan Capdeville, da França, e Rodrigo Silva, também do Chile.





Confira as próximas atrações do festival Itacoatiara Pro:



Campeonato Brasileiro de Bodyboard (Itacoatiara Pro Bodyboard Série Brasil)



A já tradicional etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboard começa nesta sexta-feira (23/06) e vai contar para as categorias Profissionais Masculino e Feminino. Em parceria com a Confederação Brasileira de Bodyboard (CBC) foram criados modelos novos de competição para as principais categorias da modalidade e isso irá oferecer mais tempo e qualidade para propiciar aos atletas as melhores condições de surf neste ano.





Itacoatiara Pro Downhill





A competição de Downhill em 2023 vira uma etapa do Circuito Brasileiro de Downhill e vai contar com os melhores atletas do país voando baixo na pista conhecida como Waimea, no Parque da Cidade. Uma das três melhores pistas do Brasil, segundo a Fecierj, que fará a curadoria da prova junto com a Confederação Brasileira de Downhill. Serão mais de 150 atletas em pelo cinco categorias, ou seja, a maior competição da modalidade já vista na cidade.







Itacoatiara Pro Vela



A provas de Vela com suas regatas tradicionais a partir deste ano também passam a valer para o ranking estadual nas modalidades (Circuito Estadual Optimist, Dingue e ILCA). Todas sob chancela da Feverj, acontecendo sob o cenário paradisíaco da Baía de Guanabara.







Mais detalhes sobre as competições esportivas podem ser adquiridas através do site do evento: itacoatiarapro.com.br e também nas redes sociais do festival (@itacoatiarapro).