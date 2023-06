Neltur promove outro tour do Caminho Cervejeiro neste sábado

O passeio Beertour Caminho Cervejeiro terá outra edição, neste sábado (24/6). Para participar basta acessar o link https://visit.niteroi.br/niteroibeertour/, preencher o formulário e aguardar a confirmação. O tour é uma iniciativa da Prefeitura, através da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), realizadora deste passeio, em parceria com a Niterói Experience. Vale lembrar que as vagas são limitadas e as inscrições gratuitas estarão abertas até que acabem as mesmas.

"O participante do Beertour Caminho Cervejeiro, tem que chegar no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), do Caminho Niemeyer, atrás do Terminal João Goulart (Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, Centro – Niterói, às 13h30min., e aguardar a saída da van (capacidade para 18 lugares), às 14h, juntamente com um guia turístico que os acompanhará por todo o trajeto até as cervejarias que, nesta edição serão a Masterpiece e a Máfia, localizadas na Região Oceânica da cidade, seguindo depois para a Vila Cervejeira, na área central de Niterói, finalizando o trajeto no ponto de saída, em frente ao CAT", afirmou a Neltur no texto.



Ao percorrer o trajeto até chegar na Região Oceânica, o Guia Turístico dará explicações sobre alguns dos pontos turísticos de Niterói, pelos quais passarão ao longo do passeio, entre eles o prédio da Agência dos Correios e os monumentos que compõem todo o Caminho Niemeyer entre outras belezas que a cidade possui.



Para o Presidente da Neltur, André Bento, o Beertour Caminho Cervejeiro é outra opção de passeio turístico oferecida pela Neltur com grande aceitação pelos seus moradores e turistas também.

“O Beertour, além de colocar o Pólo Cervejeiro na rota do turismo, movimenta a economia local, gerando empregos e incentiva a iniciativa privada a fazer parcerias com o poder público, conferindo assim sucesso de trabalhos em conjunto, como o que realizamos, recentemente em Portugal, quando a Cervejaria Malteca foi a única fabricante de cerveja de Niterói, num grande evento de turismo europeu – o Feira Hopen -, na cidade de Braga, no início deste mês, propiciando, dessa forma, uma visibilidade de Niterói ainda maior mundo afora”, afirmou Bento.