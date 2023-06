Secretário Pedro Pericar recebe contribuições para plano de habitação

As Secretarias de Habitação e de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo, com objetivo de dar continuidade ao processo de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), realizaram uma audiência de contribuição participativa, com a presença da sociedade civil, nesta quinta-feira (22). "Moradia adequada é direito de todo cidadão", afirmou o Executivo no texto.

Durante o encontro, foram apresentados aos participantes os dados da pesquisa de campo realizada pela equipe da Secretaria de Habitação com moradores dos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida do município.





“Após o período em que foi realizado o diagnóstico do setor habitacional, nosso planejamento de ações indica a participação da população com atuação participativa e opinativa para contribuir com a elaboração do projeto. É de grande importância essa presença da sociedade civil, pois falar de habitação envolve muitas questões sociais além de apenas a moradia em si”, disse o secretário de Habitação, Pedro Pericar.





O desenvolvimento PLHIS foi dividido em três etapas: metodologia, diagnóstico municipal e proposta de ação. Todas as etapas visam identificar e solucionar problemas encontrados, em um período de curto, médio e longo prazos. O encontro desta quinta-feira faz parte da segunda etapa da estruturação do plano.





O PLHIS será responsável por planejar, captar recursos e executar projetos que visem à construção de unidades habitacionais, além da aplicação de melhorias e assistência técnica aos conjuntos já construídos.





O PLHIS faz parte do eixo "Gestão Eficiente e Transparente", meta 33, do Plano Estratégico Novos Rumos – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais -, que visa elaborar planos e projetos estratégicos para a cidade, com o objetivo de promover uma gestão mais eficiente, com atenção especial à mobilidade urbana e ao saneamento básico.







“Considero que atualmente estamos em um cenário favorável para a habitação e, por isso, precisamos avançar com o planejamento de ações para a área em benefício da população”, afirmou a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa.





Ao final da audiência, foi realizada uma dinâmica denominada “mapa falado”, onde os participantes - entre eles representantes de associações de moradores, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, puderam contribuir com propostas de ações e elaboração de ideias para a complementação de dados.





A terceira etapa do PLHIS é o plano de ações, que deve começar a ser desenvolvido ainda neste ano.