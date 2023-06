Viúva e pai de santo participam de audiência de instrução por morte de motorista de aplicativo

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio realiza, nesta sexta-feira (23), uma audiência de instrução e julgamento sobre o caso de Andreia Ramos Cortes e Marcos Filipe Oliveira Santana, conhecido como "Marquinhos Omó Odé", acusados de matarem o motorista de aplicativo Alberto de Oliveira Gomes, de 68 anos , em setembro do ano passado, na Zona Norte. A audiência está marcada para às 13h, na 3ª Vara Criminal.Andreia é acusada de planejar o assassinato com a ajuda de Marcos, que é um pai de santo que se relacionada com a mulher. Os dois estão presos há oito meses.Alberto tinha desaparecido após realizar uma corrida em Nilópolis, na Baixada, pelo aplicativo da Uber. Cerca de 4 dias depois, a vítima foi encontrada morta sem a mão esquerda, apenas com bermuda e tênis, em uma área de mata no Alto da Boa Vista. Na época do crime, a própria mulher teria alegado que encontrou o corpo do marido após buscas na região realizada com supostos amigos.