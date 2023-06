Indicados para diretoria do Banco Central terão sabatina em julho

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) agendou para 4 de julho, às 9h, reunião para a sabatina dos economistas Gabriel Muricca Galípolo e Ailton de Aquino Santos. Eles foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a diretoria do Banco Central do Brasil (BC).



Professor universitário, Galípolo foi indicado para ocupar a diretoria de Política Mária do Banco Central, em substituição a Bruno Serra Fernandes (MSF 27/2023). Galípolo é secretário-executivo do Ministério da Fazenda, chefiado pelo ministro Fernando Haddad. O relator da indicação é o senador Otto Alencar (PSD-BA).



De acordo com seu currículo, Galípolo já trabalhou no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e no Banco Fator. Ocupou também a chefia das secretarias de Economia e de Transportes no governo estadual de São Paulo. É graduado em economia e tem mestrado em economia política.



Por sua vez, Ailton Aquino Santos é advogado e servidor de carreira do BC desde 1998, onde já ocupou diversas funções, inclusive a de auditor-chefe da instituição. O senador Irajá (PSD-TO) é o relator da indicação (MSF 28/2023).



O indicado vai substituir Paulo Sérgio Neves de Souza na diretoria de Fiscalização do BC. Formado em direito e em ciências contábeis, Santos tem pós-graduações nas áreas de engenharia econômica de negócios, direito constitucional e contabilidade internacional.



A reunião será na sala 19 da Ala Alexandre Costa. O presidente da CAE é o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).