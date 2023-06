Espaço Lidera Mulher em São Gonçalo está pronto para festas juninas

O clima de festa junina tomou conta do “Espaço Lidera Mulher”, na sede em um Shopping do bairro Boa Vista, em São Gonçalo. O equipamento, vinculado à Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo, foi elaborado para dar mais visibilidade aos trabalhos das empreendedoras que se formam na capacitação do Projeto Lidera Mulher.





Entre as peças expostas, estão várias opções para curtir a tradicional festa popular, como roupas típicas, acessórios para o cabelo e utensílios de decoração.







“O espaço de exposição do Lidera Mulher é um ótimo incentivo para as empreendedoras do projeto. Nele elas têm a oportunidade de divulgar e ampliar ainda mais a visibilidade de seus trabalhos e, com isso, melhorarem sua fonte de renda. O espaço conta com diversos produtos de artesanato, além de bolsas, roupas, entre outros acessórios, e nesta época junina não poderia ser diferente”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.





"O Espaço Lidera Mulher é uma extensão do projeto de capacitação, fruto de uma parceria entre a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres com o Sebrae e o Partage Shopping, que já formou centenas de mulheres. Atualmente, 60 expositoras exibem seus produtos. Além de ser um local para exposição, no espaço são realizadas rodas de conversas com temáticas que fazem parte do cotidiano das mulheres que procuram o projeto em busca de sua autonomia financeira", afirmou o poder público em nota.





O Espaço Lidera Mulher funciona de terça a domingo, das 13h às 20h, no 3º piso do Partage Shopping.







Capacitação do Lidera Mulher - Atualmente está em andamento a 7ª capacitação para mulheres empreendedoras do Projeto Lidera Mulher. Quase 200 mulheres foram inscritas para a nova turma. Aquelas que desejarem se inscrever para a 8ª turma, poderão se dirigir ao 2º piso do Partage Shopping, no Projeto Lidera Mulher; na praça Luiz Palmier, na Feira da Mulher Empreendedora ou na Secretaria Municipal de Assistência Social, na rua Dr. Porciúncula nº 395, Venda da Cruz, antigo 3º BI.





O Espaço Lidera Mulher no Partage Shopping fica na Av. Presidente Kennedy, 425, no Centro, funciona de terça a domingo, das 13h às 20h.