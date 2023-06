Policial atira contra torcedores durante tumulto em São Januário; veja vídeo

Rio - Durante a confusão que se instaurou, na noite desta quinta-feira (22), após a derrota do Vasco , um policial efetuou disparos com arma de fogo contra um grupo de torcedores que depredava um dos portões do estádio São Januário, em São Cristóvão, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar (PM), o agente foi identificado e levado para a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). Não houve registro de prisões ou feridos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que uma dezena de torcedores jogam objetos e bombas dentro de um dos portões de acesso ao estádio. Um policial, que estava na parte de dentro com a equipe do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), efetua disparos de arma de fogo contra o grupo.

Após derrota, torcedores do Vasco causam confusão dentro e fora do São Januário; Polícia Militar reagiu.



Após derrota, torcedores do Vasco causam confusão dentro e fora do São Januário; Polícia Militar reagiu.

Em nota, a PM informou que os torcedores estavam tentando depredar as instalações do São Januário e, por isso, os policiais precisaram atuar para conter o tumulto.

Já dentro do estádio, uma pancadaria se iniciou na parte de trás do gol após o apito final do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima. Torcedores arremessaram rojões no gramado, tentaram quebrar as telas de proteção e foram contidos pela Polícia Militar, que usou bombas de efeito moral.

O corpo de Bombeiros não registrou nenhuma ocorrência em relação à feridos no entorno do São Januário, na noite desta quinta-feira.

Procurado, o Vasco da Gama ainda não se manifestou sobre o episódio.

São Januário já foi alvo

Torcedores do Vasco disparam fogos de artifício contra o portão de acesso a São Januário após derrota para o Flamengo por 4 a 1.



Reprodução#ODia pic.twitter.com/mR7VHH9Dln — Jornal O Dia (@jornalodia) June 6, 2023

Em abril de 2021, o prefeito Eduardo Paes sancionou a lei, de autoria dos vereadores Tarcísio Motta, Paulo Pinheiro e Renato Cinco, todos do PSOL, que reconhece o Estádio de São Januário como bem de interesse histórico, cultural, desportivo e social para o município.



A homenagem que mudou o status da Colina Histórica não implicou no plano de reforma do estádio, que contempla a preservação da histórica fachada da sede do clube, tombada pela Subsecretaria de Patrimônio Cultural.