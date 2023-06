Venda de macacos-prego por R$ 5 mil na Maré é investigada pela polícia

Rio - A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) investiga a compra e venda de filhotes de macacos-prego, no Complexo da Maré, Zona Norte da cidade. Os anúncios são feitos através de grupos de Whatsapp.

Em um deles, publicado na quarta-feira (21) em um grupo da comunidade, o vendedor oferece dois filhotes, sendo R$ 5 mil cada. A pessoa ainda enviou um vídeo dos animais tomando mamadeira e usando fralda.

Durante a conversa, um interessado questiona se os macacos ainda estão disponíveis e onde pode ser feita a entrega. O vendedor afirma que a retirada deve ser realizada na comunidade Vila do Pinheiros, dentro do complexo. Em seguida, o interessado desiste da compra.

O caso foi denunciado pelo presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho. De acordo com o vereador, a lei de crimes ambientais precisa ser atualizada. "Isso é tráfico de animais e é uma crueldade tirar o animal de seu habitat natural para comercializa-lo. A lei já foi atualizada para os animais domésticos, com reclusão de 2 a 5 anos e é preciso igualar essa pena aos animais silvestres para que a gente não continue vendo as pessoas traficando animais e sem ter punição, porque a lei é branda e beneficia o criminoso", afirma.

Em nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a denúncia. Segundo o delegado titular da DPMA, Wellington Vieira, os agentes souberam da postagem nesta quinta-feira (22) e a investigação já foi iniciada.