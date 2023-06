JA Rio de Janeiro promove feira de profissões gratuita e on-line para jovens do Ensino Médio

A ONG JA Rio de Janeiro realizará na terça,27, quarta, 28, e quinta-feira, 29, a Feira de Profissões 2023, de forma 100% on-line e gratuita. O objetivo da ação é contribuir com estudantes do Ensino Médio em busca por um conhecimento mais amplo sobre o mercado de trabalho, cursos profissionalizantes, graduação e a escolha de uma futura profissão. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira, 26, às 12h, pelo site da iniciativa Nos encontros virtuais, os estudantes estarão em salas temáticas, separadas por áreas (Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Ciências Exatas e Tecnologias), nas quais, durante uma hora, pessoas voluntárias que atuam em grandes empresas irão compartilhar experiências e orientações sobre sua profissão; apresentar como é o mercado de trabalho; e debater outros pontos sobre carreira, além de tirar dúvidas dos jovens.“A Feira de Profissões é ideal para o jovem do Ensino Médio que quer ingressar na universidade, aos que vão prestar o Enem e também para quem já concluiu o Ensino Médio e não ingressou no mercado de trabalho. Será uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre a diversidade de carreiras oferecidas por universidades públicas e privadas, analisando além dos cursos tradicionais e mais conhecidos, como medicina, direito e engenharia. Será que eles já ouviram falar de Geologia? Para quais disciplinas é preciso dedicar mais tempo de estudo e ter mais afinidade? O que faz e qual a faixa salarial de um geólogo? Queremos potencializar talentos e multiplicar as possibilidades desses jovens”, explica Michel Mesquita, coordenador de Projetos na JA Rio de Janeiro.Recentemente, o programa Trilha Empreendedora — que visa a preparar estudantes do Ensino Médio da rede pública para o mercado de trabalho, ajudando no combate à evasão escolar — entrou para o calendário Rio 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento é uma iniciativa do Governo do Rio de Janeiro, cujo objetivo é promover atividades de impacto voltadas para a agenda 2030 da ONU.- Terça-feira, de 18h às 19h - Salas de Ciências Humanas.- Quarta-feira, de 18h às 19h - Salas de Ciências Exatas e Tecnologias- Quinta-feira, de 18h às 19h - Salas de Ciências da NaturezaOnde: Google Meet.