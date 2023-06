Amigo de jovem que morreu ao cair do BRT lamenta: 'Eu falei para não entrar, estava lotado'

Rio - “Estou arrepiado, a gente estava junto ontem. Eu falei: ‘Não entra, está lotado’”. O desabafo é de um amigo do jovem Douglas Vianna Falcão, de 22 anos, que morreu após cair do BRT em movimento na altura da estação do Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Segundo relato do colega publicado nas redes sociais, os dois conversaram pouco antes da vítima embarcar no coletivo.De acordo com a Mobi-Rio, testemunhas relataram que o rapaz estava com o corpo para fora do veículo, bateu com a perna no segregador da pista, se desequilibrou e caiu.Douglas era morador de Santa Cruz, na Zona Oeste. Ao, um outro amigo contou que o jovem costumava pegar sempre o mesmo BRT. “Ele estava indo para o trabalho e ia descer na estação Salvador Allende. Ele era muito querido no bairro, muito bonzinho de coração, trabalhador, cheio de amigos”, explicou.Ainda nas redes sociais, outros amigos lamentaram a morte precoce do jovem. “Nunca vamos saber o destino de Deus em nossas vidas. Infelizmente você partiu irmão, moleque bom, trabalhador, feliz, gostava de viver, de sair de dançar, onde me via sempre me dava aquele abraço forte. Descanse em paz! Você é grande demais! Muita admiração por você meu cria” disse.“É com muito tristeza que digo adeus. Hoje visto o luto eterno por você meu irmão. Até sempre! Comigo ficam as lembranças do que vivemos juntos. Eu sempre te amei irmão e o que me conforta é saber que você sabia disso e pode ter certeza que sempre vou te amar Você sempre vai estar no meu coração!”, lamentou outro amigo.“De verdade não sei nem o que dizer, fiquei impactada com sua partida cria, falei com você esses dias. Nunca saberemos o último adeus. Que Deus te receba de braços abertos, era um garoto bom, trabalhador, esforçado e tinha um futuro brilhante, de um coração bom e puro”, disse mais um.Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.Ainda em nota, a MOBI-Rio informou que trabalha para mitigar o desgaste da frota antiga que ainda está em operação no corredor Transoeste. “Os corredores Transolímpica e Transcarioca já operam totalmente com novos ônibus. Já o Transoeste, atualmente em obras, estará com 100% da nova frota rodando a partir do início do próximo ano. Vale destacar que nenhum ônibus sai das garagens de portas abertas, todos os equipamentos são checados antes de os ônibus iniciarem a viagem”, explicou.