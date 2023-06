Sete suspeitos são presos após ataque a policiais em comunidade de São Gonçalo

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (23), sete suspeitos de envolvimento em um ataque contra uma equipe policial na comunidade conhecida como Brejal, em São Gonçalo, Região Metropolitana, na noite desta quinta (22). Durante a troca de tiros, um agente foi baleado no quadril e de raspão no abdómen.



Segundo a corporação, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) estava tirando fotos de barricadas na comunidade quando homens armados atiraram contra os policiais, que revidaram. O policial Deivid Correa Mira dos Santos foi atingido, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Segundo a PM, o agente está lúcido e fora de perigo.



Após o ataque, os policias voltaram à comunidade para localizar os envolvidos. Com os suspeitos, duas pistolas, dois rádios transmissores e grande quantidade de drogas foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).