Vídeo: criança é trancada dentro de 'jaula' em creche

Uma criança de 2 anos foi flagrada chorando ao ser trancada sozinha dentro de uma espécie de "jaula"em uma creche municipal de Sorocaba, no interior de São Paulo. A servidora suspeita de ter deixado a criança presa foi afastada nesta quinta-feira, 22.



O vídeo que registra o momento em que a criança é mantida trancada, e chora pedindo pela mãe, foi feito por uma vizinha da creche, localizada no Jardim Santa Rosália. De acordo com a testemunha, a ação seria para corrigir mau comportamento na unidade de educação infantil.

Criança é trancada em 'jaula' em creche de São Paulo

Redes sociais pic.twitter.com/Zbk5CLVGr4 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 23, 2023

A Prefeitura de Sorocaba disse que o caso está sendo investigado pela Corregedoria-Geral do Município e que o Conselho Tutelar também acompanha a ocorrência. "O município continuará tomando todas as providências cabíveis, repudiando e não admitindo qualquer tipo de episódio nesse sentido", informou o comunicado.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como maus-tratos na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba e está sendo investigado pela Polícia Civil.



Nos próximos dias, a equipe da unidade vai ouvir testemunhas e a representante legal da criança, que passará por uma escuta especializada da vítima junto ao Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI).

A SSP ainda informou que foram solicitados exames periciais para análise das imagens ao Instituto de Criminalística (IC).



O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), chamou o episódio de "terror". "Eu estou, neste exato momento, determinando à Secretaria de Educação que remova essa servidora do local de trabalho dela imediatamente até que se conclua a apuração dos fatos", afirmou em vídeo publicado ontem nas redes sociais. "Pode ter certeza que estaremos acompanhando passo a passo o desenrolar desse caso", acrescentou.

MP vê indícios de maus-tratos

O Ministério Público viu indícios de maus-tratos no caso e pediu uma investigação da Polícia Civil. De acordo com o documento do MP, o Conselho Tutelar esteve no Centro de Educação Infantil (CEI) para apurar a situação assim que ficou ciente do caso.

Ainda de acordo com o MP, ao chegar no local, os conselheiros não localizaram a direção escolar e nem representantes da coordenação pedagógica. O Conselho Tutelar foi informado que os responsáveis da unidade escolar vão para o local somente às segundas, quartas e sextas-feiras.



O Conselho Tutelar também apurou que a professora da turma da criança está na escola somente no período da tarde. Pela manhã, as crianças ficam sob cuidados de auxiliares.

A promotora de Justiça Cristina Palma informou que o MP pediu que a Secretaria de Educação de Sorocaba esclareça estas situações e outras apuradas pelo órgão, no prazo de dez dias.

*Com informações do IG