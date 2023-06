Santa Teresa promove seu primeiro Festival de Inverno

Rio - Pela primeira vez, comerciantes organizam um Festival de Inverno em Santa Teresa, na Zona Central, para comemorar o início da estação mais fria do ano. O evento, que começa nesta sexta-feira (23) e vai até o dia 6 de agosto, celebra temas como a arte, gastronomia, moda e cultura, que são aspectos característicos do bairro.

Cerca de 15 restaurantes vão criar pratos especiais para o festival e alguns também contam com uma programação musical. Nesta edição, o tradicional Bar do Mineiro será homenageado por sua relevância e trajetória na gastronomia de Santa Teresa.



Neste primeiro final de semana (24 e 25), o grupo Santa Crew irá realizar um grande grafite na Rua Paschoal Carlos Magno para embelezar e revitalizar o local.



O Portella Bar vai oferecer um fondue completo e um festival de caldos, com programação musical todos os dias às 18h, exceto às terças-feiras. Já o Café do Alto preparou um Arrumadinho de Carne de Sol, com farofa de feijão de corda e vinagrete.



O Hub Rua, novo estabelecimento de arte no bairro, o Ateliê Nelson Crisóstomo, a galeria Modernistas e o Cine Santa Teresa irão trazer exposições e performances artísticas entre os dias 24 de junho e 23 de julho. Também neste período, a artista Deborah Costa apresenta sua exposição “Diversidade” no Parque das Ruínas.