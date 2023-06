355 vagas gratuitas para prática de esportes são abertas na Cidade das Crianças, em Santa Cruz

Rio - A prefeitura abriu 355 novas vagas gratuitas para a prática de esportes na Cidades das Crianças, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.



Para realizar o cadastro, que será feito na secretaria da Vila Olímpica que funciona no local, é preciso levar identidade ou qualquer outro documento com foto, além de CPF, comprovante de residência e atestado médico, caso faça uso de remédios controlados. Para menores, é preciso a presença do responsável e comprovante de escolaridade. As inscrições seguem abertas até que todas as vagas sejam preenchidas.



O espaço de lazer, que tem cerca de 200 mil metros quadrados, é um dos maiores do tipo na América Latina. "Nosso equipamento esportivo em Santa Cruz tem um espaço maravilhoso e disponibiliza atividades incríveis para todas as idades. Temos natação para crianças e adultos, futebol, lutas, vôlei, ballet, hidroginástica, psicomotricidade e muito mais. Estamos conseguindo revitalizar e abrir mais vagas em todas as Vilas Olímpicas", comento Guilherme Schleder, secretário municipal de Esportes do Rio.



As modalidades são oferecidas em dois turnos: terça e quinta-feira, ou quarta e sexta-feira. Para o primeiro período estão disponíveis natação adulto e infantil, pilates, hidroginástica, ginástica localizada, step, dança sênior e infantil, recreação, futebol, e judô. E para o segundo hidroginástica, atletismo, vôlei e basquete.



A Cidade das Crianças fica na fica na Rodovia Rio-Santos, Km 0, em Santa Cruz.

Confira a lista de vagas:

Terças e quintas:



Natação adulto: 20

Natação infantil: 20

Pilates: 20

Hidroginástica: 20

Futebol: 25

Ginástica localizada: 20

Step: 20

Dança infantil: 20

Dança sênior: 20

Recreação: 20

Judô: 50



Quartas e sextas:



Hidroginástica: 20 vagas

Atletismo: 20 vagas

Vôlei: 30 vagas

Basquete: 30 vagas