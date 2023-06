Randolfe quer convocar Campos Neto para explicar juros no Senado

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, informou nesta sexta-feira, 23, que quer convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a explicar a política monetária na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.Na última quarta-feira, 21, a autoridade monetária decidiu manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, o que revoltou os aliados do Palácio do Planalto.