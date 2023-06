Homem morre e outro fica ferido após troca de tiros com PMs no Méier

Rio - Um suspeito morreu e outro ficou ferido, na manhã desta sexta-feira (23), após uma troca de tiros com policiais militares no Méier, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a corporação, agentes do 3° BPM (Méier) foram alertados sobre a presença de homens armados, que estavam em uma motocicleta, circulando pela Rua Barão de Santo Ângelo. No local, o motociclista notou a presença dos policiais e fugiu em direção à comunidade daCamaristaMéier.



Durante a tentativa de abordagem policial, os suspeitos efetuaram disparos contra os agentes, que revidaram, iniciando um confronto. Após o fim do tiroteio, os policiais encontraram dois suspeitos feridos no local.



Os homens foram socorridos ao Hospital Municipal Salgado Filho, também no Méier. No entanto, um deles não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.



Com eles foram apreendidos um fuzil, quatro granadas e uma grande quantidade de material entorpecente. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).