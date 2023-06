Bolsonaro diz esperar pedido de vista no julgamento do TSE

Em entrevista à 'Rádio Gaúcha Atualidade', o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou o trabalho do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Raul Araújo, e disse esperar a possibilidade do ministro pedir vista no julgamanto da ação que pode torná-lo inelegível por oito anos.O pedido de vista provocaria a prorrogação da análise, o que significaria um atraso no julgamento. De acordo com as novas diretrizes do TSE, se houver a suspensão, o processo deve ser devolvido em até 60 dias.Segundo a reportagem do 'UOL', o ex-presidente avaliou a possibilidade como algo positivo: “O primeiro a votar depois do relator é o ministro Raul, conhecido por ser um jurista que tem bastante apego à lei, apesar de estar num tribunal político. Há possibilidade de pedir vista, é bom porque ajuda a gente a clarear os fatos”.Sobre os rumos do julgamento em si, Bolsonaro disse que, "em julgamento justo", espera que os seus direitos políticos sejam mantidos.