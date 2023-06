Final de semana sem chuva no Rio

Rio - Ainda passando por uma frente fria, o tempo no Rio de Janeiro ficará estável no fim de semana. Segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira (23), o céu deve permanecer parcialmente nublado, e não há previsão de chuva. As temperaturas podem ter máxima de 28°C e mínima de 15,2°C.



Com máxima 31°C e mínima de 16°C, o cenário deste sábado (24) é parecido com o desta sexta. Com o sol coberto parcialmente com nuvens, não há expectativa de chuva. Além disso, ventos fracos a moderados estão previstos à noite.



Já no domingo (25), as temperaturas podem variar entre 32°C e 16°C. Sem nuvens no céu, o dia poderá apresentar ventos moderados.



A situação se repete na segunda-feira (26), com máxima de 31°C e mínima de 16°C. No fim da tarde, há previsão de ventos moderados.