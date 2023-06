Operação impede racha em Jacarepaguá, na Zona Oeste

Rio - Uma operação da Subprefeitura de Jacarepaguá e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) impediu a realização de um evento clandestino de racha, na altura da Avenida Abelardo Bueno, em Jacarepaguá, na noite desta quinta-feira (22).

A ação, que teve o apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar, ocorreu após denúncias de moradores que se incomodavam com o barulho e desordem dos encontros de motoristas. O encontro que costumava acontecer todas as quintas-feiras na parte da noite e tem como perfil dos participantes jovens de classe média e alta que exibiam carros de luxo e 'tunados' para o evento criminoso.

O crime de racha é caracterizado pela participação em corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, em via pública. O condutor que é flagrado realizando "racha" comete uma infração gravíssima, perde 7 pontos na carteira, e recebe uma multa no valor de R$ 2.934,70.A subprefeita de Jacarepaguá, Marli Peçanha, esteve presente no local e falou sobre os perigos da competição. “Nosso objetivo é restabelecer a ordem e trazer tranquilidade para os moradores e comerciantes, além de preservar vidas no trânsito. Se tentarem novamente estaremos aqui mais uma vez com os agentes competentes e vamos coibir sempre que preciso”, disse.