Visitante é presa ao tentar entrar com maconha em presídio na Região Metropolitana

Rio - Uma mulher foi presa, em flagrante, ao tentar entrar no Presídio Tiago Teles de Castro Domingues, em Guaxindiba, São Gonçalo, na Região Metropolitana, com maconha escondida nas partes íntimas. O caso aconteceu nesta quinta-feira (22).

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), inspetores da equipe de portaria da unidade prisional identificaram a droga através do scanner corporal. A secretaria informou, ainda, que a visitante levava 227 gramas de maconha.

A mulher e a droga foram encaminhadas para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.

Casos recentes

No último dia 16,depois de tentar entrar com drogas no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Seap, o inspetor transportava oito tabletes de maconha escondidos em um carrinho para latões de lixo.