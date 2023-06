Greve dos professores: dirigentes de sindicato recebem aviso de multa

Rio - Os dirigentes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe) receberam oficiais de justiça em suas casas no início da manhã desta sexta-feira (23) com intimações para que a greve dos professores na rede estadual de Educação seja interrompida. O valor da multa entregue a cinco coordenadores-gerais é de R$ 5 mil por dia, enquanto a do sindicato é de R$ 500 mil por dia.

O Sepe prepara um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio e a greve segue mantida até a próxima assembleia do dia 29 de junho. Para a véspera, 28, está marcada uma audiência de conciliação entre a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) e o Sepe às 15h no Tribunal de Justiça. O direcionamento de multa no CPF dos coordenadores é tido como inédito pelo sindicato.

"É uma ofensiva de criminalizar os dirigentes do sindicato. A gente nem recebe isso por mês [R$ 5 mil]. Multa para a entidade sindical, é uma prática que já acontecia. Mas, no CPF dos dirigentes é a primeira vez no Brasil todo. Estamos articulando para que outras entidades nos apoiem contra a criminalização do movimento sindical. É muito sério o que aconteceu", afirmou a coordenadora-geral Duda Quiroga.

Em assembleia realizada na quarta-feira (21) na quadra da escola de samba São Clemente, no Centro do Rio, os profissionais da educação da rede estadual decidiram pela continuidade da greve. A próxima assembleia será realizada na quinta-feira (29) da semana que vem.

No entendimento da coordenação-geral do Sepe, na última reunião , o governo não apresentou proposta para o sindicato e apenas informou sobre a "impossibilidade" de cumprir o piso. O encontro aconteceu na quarta-feira, um dia depois da Justiça ter determinado a paralisação imediata da greve. A decisão, do desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, determinou o retorno às salas de aula e afirmou que a paralisação é ilegal.

Segundo a coordenadora-geral do sindicato, Duda Quiroga, a adesão à greve caiu pouco após a decisão da Justiça, mas ainda se mantém. "O reajuste que o governo deu no decreto atende 33% da categoria e não é no salário base. Não incide no triênio, por exemplo. É um abono. Está com nome de remuneração transitória que é no CPF, não na carreira", afirmou.

A categoria iniciou a greve no dia 17 de maio e tem três principais reivindicações: pagamento do piso nacional do magistério; reajuste salarial dos funcionários administrativos e revogação do Novo Ensino Médio.



A Secretaria de Estado de Educação afirmou que, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Rio, a greve foi considerada ilegal. Por este motivo, a aplicação do código de greve (código 61) na frequência não pode mais ser feita. De conformidade com o Estatuto do Servidor Público, ao acumular 10 faltas consecutivas ou 20 faltas intercaladas (em 12 meses), o servidor sofrerá penalidades previstas na forma da lei.