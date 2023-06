Frango assado pode custar quase R$ 80 na Zona Norte

Rio - O bairro com o preço mais alto para o frango assado, na cidade do Rio, é Bento Ribeiro, na Zona Norte, onde o alimento custa R$ 77,99. Já os bairros de Ricardo de Albuquerque, também na Zona Norte, e Santa Teresa, na Zona Central, têm o menor valor: R$ 25. Na média, o custo do frango é R$ 45,23. Os dados fazem parte do Índice Frangão Carioca, elaborado pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento (SMFP) e do Instituto Fundação João Goulart (FJG).



O levantamento comparou quanto se cobra pela refeição em 190 estabelecimentos de 161 bairros e identificou uma variação de até R$ 53 de região para região. Criado no ano passado, o objetivo da pesquisa é entender o consumo no Rio, a partir de uma perspectiva de comprometimento de renda, observando o alimento dominical mais presente na mesa das famílias cariocas: o frango de padaria.

A pesquisa também buscou medir qual é o peso da refeição no bolso do consumidor. Um morador do Jacarezinho, Zona Norte, por exemplo, compromete 13,39% da sua renda com o alimento, enquanto no Joá, Zona Oeste, o comprometimento da renda é de apenas 0,57%. A variação dos preços pode impactar até aproximadamente 23 vezes no comprometimento de renda do cidadão, dependendo dos bairros em comparação. Por exemplo, se o morador do Joá fosse comprometer 13,39% de sua renda na compra de um frango assado, como acontece com o morador do Jacarezinho, ele pagaria R$835,00 por um frango de padaria.Para a pesquisa deste ano, houve mudança na metodologia de coleta de informações e indicadores. “Em 2022, o índice foi calculado a partir de uma busca ativa por informações em diversas fontes de dados. Já em 2023, a coleta de dados foi feita por uma única plataforma, alcançando um número maior de estabelecimentos. Outra mudança para este ano foi a opção metodológica de tratar o indicador do índice como um número puro em vez de um percentual, como era no ano passado”, comenta a presidente do Instituto Fundação João Goulart, Rafaela Bastos.