Corpo de jovem morto ao cair de BRT em movimento será enterrado na Zona Oeste

Rio - O corpo do jovem Douglas Vianna Falcão, de 22 anos, será velado e sepultado na manhã deste sábado (24), no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Na quinta-feira, ele morreu após cair de um ônibus do BRT em movimento na altura da estação do Mato Alto, em Guaratiba.

DIA que Um amigo do rapaz, que preferiu não se identificar, contou aoque Douglas costumava pegar esse mesmo coletivo . "Ele estava indo para o trabalho e ia descer na estação Salvador Allende. Ele era muito querido no bairro, muito bonzinho de coração, trabalhador, cheio de amigos", relatou.

De acordo com a Mobi-Rio, testemunhas relataram que o jovem estava com parte do corpo para fora do veículo e se chocou com o segregador da pista, se desequilibrando e caindo na via. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o acidente, mas encontraram Douglas já sem vida.

Nas redes sociais, outros amigos lamentaram a morte do rapaz. "Nunca vamos saber o destino de Deus em nossas vidas. Infelizmente você partiu irmão, moleque bom, trabalhador, feliz, gostava de viver, de sair de dançar, onde me via sempre me dava aquele abraço forte. Descanse em paz! Você é grande demais! Muita admiração por você meu cria", publicou.

Um outro rapaz relatou que esteve com Douglas antes dele embarcar e advertiu sobre o perigo. "Estou arrepiado, a gente estava junto ontem. Eu falei: 'Não entra, está lotado'", disse.

Em nota, a Mobi-Rio informou que trabalha para mitigar o desgaste da frota antiga que ainda está em operação no corredor Transoeste. "Os corredores Transolímpica e Transcarioca já operam totalmente com novos ônibus. Já o Transoeste, atualmente em obras, estará com 100% da nova frota rodando a partir do início do próximo ano. Vale destacar que nenhum ônibus sai das garagens de portas abertas, todos os equipamentos são checados antes de os ônibus iniciarem a viagem", explicou.

Relembre outros casos



Uma jovem morreu, em junho deste ano, após cair de um BRT em movimento também no corredor Transoeste, na altura da Estação Magarça, na Zona Oeste. Thalita Gabriela Barros , de 18 anos, viajava no veículo lotado quando a porta abriu e a vítima foi lançada para fora.

Em abril, o adolescente Marcos Vinícius Amorim Rodrigues , de 15 anos, voltava do colégio quando sofreu um acidente. Pouco antes de chegar em casa, ele caiu de um articulado do BRT que transitava com a porta aberta na Estrada da Pedra, em Santa Cruz, na Zona Oeste, e morreu.