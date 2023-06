Protesto pela morte de entregador fecha Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz

Rio - Populares de Santa Cruz realizam, na tarde desta sexta-feira (23), um protesto pela morte do entregador Guilherme de Sousa Moraes, de 22 anos, na Avenida Cesário de Melo.O jovem foi morto na noite desta quinta-feira (22), durante operação da PM na comunidade Três Pontes, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, que tinha o objetivo de prender chefes da milícia que atuam na região. De acordo com testemunhas, a vítima estava realizando uma entrega de lanches no interior da comunidade quando a operação começou e acabou sendo atingido pelo tiroteio. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu.Moradores de Santa Cruz fecharam a Avenida Cesário de Melo, em ambos os sentidos, como forma de protesto. Policiais do 27° BPM (Santa Cruz) e os Bombeiros atuam no local.