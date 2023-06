Jovem atacada com estilete em frente à escola permanece internada

Rio - A adolescente de 15 anos atacada por uma mulher com um estilete ao sair do colégio continua internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, em estado estável, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Na tarde de quinta-feira (22), a jovem foi golpeada na saída da Escola Municipal Teodoro Sampaio, no bairro de Senador Vasconcelos, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, a agressora foi presa em flagrante após ter sido contida por populares. Os agentes do 40º BPM (Campo Grande), foram acionados para atender ocorrência de lesão corporal. No local, a equipe encontrou a mulher com o estileteA vítima teve braço, cabeça e parte do cabelo cortado durante a agressão. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital.