PRF apreende celulares e smartwatches sem nota fiscal na Via Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta sexta-feira (23) celulares e smartwatches sem nota fiscal em Itatiaia. A abordagem aconteceu no km 324 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro.



Segundo a PRF, os produtos estavam em uma mochila dentro de um ônibus que fazia a linha São Paulo x Vitória. O dono da mala, de 23 anos, disse que os eletrônicos seriam revendidos em uma loja da família.



Ao todo, foram apreendidos 31 celulares da marca Apple e sete smartwatches. O caso foi apresentado a um auditor fiscal do Posto de Nhangapi. As mercadorias ficaram apreendidas por falta de documentação e os passageiros foram liberados para seguir viagem.