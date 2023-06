MetrôRio afasta funcionário terceirizado após importunação sexual em trem na Zona Norte

Rio - Um funcionário terceirizado que presta serviço ao MetrôRio foi afastado na terça-feira (20) depois de ser flagrado realizando o crime de importunação sexual em um trem da SuperVia, na estação da Penha, Zona Norte do Rio.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem passando a mão nas partes íntimas por mais de um minuto na frente de passageiros dentro de um vagão, que também tinha mulheres. Na gravação, é possível ver o crachá do homem que trabalha para o MetrôRio.

Funcionário do MetrôRio é afastado após flagrante de importunação sexual dentro de trem. #ODia



Imagens: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/LWtyqNtoas — Jornal O Dia (@jornalodia) June 23, 2023

Questionada sobre o assunto, a empresa afirmou que está acompanhando a apuração dos fatos e que prestou toda a assistência à vítima, inclusive a direcionando à delegacia para registrar a ocorrência. Segundo o MetrôRio, o funcionário foi afastado de suas funções e retirado do contrato de prestação de serviço.

"A concessionária repudia todo tipo de violência e reforça seu compromisso na prevenção e combate aos casos de importunação sexual no transporte público, o que é tema recorrente em todos os seus treinamentos. O MetrôRio segue à disposição das autoridades para contribuir com as investigações", disse em nota.