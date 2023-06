Resende recebe espetáculo "Moana" no Parque das Águas

Resende recebe no sábado (24), o espetáculo infantil “Moana", no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, às 18h. O teatro infantil tem 50 minutos de duração, com entrada gratuita e classificação etária de 3 anos.



As crianças e suas famílias conhecerão a história da jovem Moana que sai em uma missão para salvar seu povo. Em sua jornada, Moana conhece o poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestra em encontrar caminhos. Juntos, eles irão navegar pelo oceano em uma viagem emocionante.