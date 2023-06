Campanha Abraço Quentinho arrecada agasalhos e cobertores

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real iniciou a campanha "Abraço Quentinho", para recolhimento de agasalhos, mantas e cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os pontos de coleta são: CRAS do Freitas Soares e do bairro de Fátima, Prefeitura Municipal, Correios de Bulhões e na sede da Secretaria.



Nestes locais haverá uma caixa decorada onde as pessoas podem depositar as doações. A arrecadação segue até o fim de maio. Depois de doadas, as peças passam por higienização e organização. Elas serão distribuídas na segunda quinzena de junho. Para doações maiores basta entrar em contato pelo telefone (24) 99848-7572.