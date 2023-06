Quatis amplia vacinação da Meningocócica ACWY

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis ampliou a oferta da vacina Meningocócica ACWY (conjugada) para crianças e adolescentes entre 11 e 14 anos. A iniciativa segue a recomendação do Ministério da Saúde, que implantou, ainda em 2020, a vacina no Calendário Nacional de Vacinação.



A vacina garante proteção contra meningites e doenças meningocócicas provocadas pelos sorotipos A, C, W e Y da bactéria meningococo.



A vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para vacinar, a criança ou adolescente deve estar acompanhado do responsável com os documentos como RG, CPF, comprovante de residência e caderneta de vacinação.