Enterro de entregador morto durante operação da Polícia Civil em Paciência será neste sábado

Rio - O corpo do entregador morto durante uma operação da Polícia Civil em Paciência, na Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (22), será enterrado às 11h deste sábado (24), na capela B do Cemitério Reviver Santa Cruz. De acordo com informações preliminares, Guilherme de Sousa Moraes, de 22 anos, foi atingido por uma bala perdida A operação tinha como objetivo prender chefes da milícia que atuam na região. De acordo com testemunhas, a vítima estava realizando uma entrega de lanches no interior da comunidade quando a operação começou e ele foi baleado.Guilherme chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos.