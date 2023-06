Corpo de motorista de aplicativo encontrado morto a tiros é sepultado

Rio - O corpo do motorista de aplicativo Leandro da Silva Ribeiro, de 41 anos, foi sepultado na tarde desta sexta-feira (23) no Cemitério Vertical da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. O homem foi encontrado morto com marcas de tiros dentro de seu próprio carro um dia após o seu desaparecimento.

Leandro, que era morador da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (21) após realizar uma corrida por aplicativo. Familiares e amigos não conseguiam entrar em contato com o motorista através do celular.

Na manhã desta quinta-feira (22), o motorista foi encontrado morto a tiros dentro de seu próprio carro, que também estava com marcas de disparos, na Rua Almirante Mariath, próximo ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), no Caju. Agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para o local e comprovaram a morte.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia já foi realizada e as diligências seguem em andamento para apurar a motivação e identificar a autoria do crime.