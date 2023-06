Governo do Estado inicia Café do Trabalhador em Porto Real

Na próxima segunda-feira (26), o Governo do Estado inicia o programa Café do Trabalhador em Porto Real. A iniciativa oferece a primeira refeição do dia por R$ 0,50. A inauguração acontece às 10 horas no Quiosque do Fátima, na Rua São Francisco. O polo fornecerá, por mês, 5.500 kits para a população a preço popular e subsidiado.



Em Porto Real serão fornecidos 250 unidades diárias, de segunda a sexta-feira, a partir das 5h30. Cada kit do Café do Trabalhador é composto de café ou leite quente, pão com manteiga e uma fruta. Acompanhado de um guardanapo, mexedor descartável, e sachês de açúcar ou adoçante. Os itens são armazenados em sacola plástica para o transporte seguro.