Sesc EAD EJA abre mais de 1,8 mil vagas

Estão abertas as inscrições para a nova turma do Sesc EAD EJA, que oferece a jovens e adultos formação gratuita no Ensino Médio, com qualificação profissional em produção cultural. O projeto ampliou sua abrangência e a partir dessa edição atenderá também a candidatos do Rio de Janeiro. No total, serão mais de 1,8 mil vagas distribuídas entre 14 estados das regiões Sudeste, Norte, Nordeste e Sul.



Para se inscrever no Sesc EAD EJA os candidatos devem ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo. O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% em formato presencial, no polo selecionado no momento da inscrição. O curso concede certificado de conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional em Produção Cultural. As inscrições vão até o dia 7 de julho, com as aulas começando em agosto.

O Sesc EAD EJA é realizado em parceria com o Senac, responsável pela plataforma de realização do curso. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações, simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias que possibilitam maior interação com os participantes. A parte presencial permite aos estudantes a participação em atividades de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc nos estados.