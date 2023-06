Submarino: jovem vítima da implosão estava 'apavorado' antes da expedição

Em entrevista à NBC, a tia de Suleman Dawood, Azmeh Dawood, disse que o jovem de 19 anos não estava confiante em embarcar no submersível Titan, dizendo que ele estava "apavorado" com a viagem. O submarino implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic no último domingo, deixando cinco mortos.



O jovem paquistanês foi uma das vítimas da implosão. Ele estava acompanhando o pai, o bilionário britânico Shahzada Dawood, que também estava a bordo da expedição.



O jovem, que era aluno da Universidade de Strathclyde em Glasgow, na Escócia e acabara de concluir o primeiro ano, teria aceitado ir à expedição por conta da comemoração do Dia dos Pais. Dessa forma, Suleman queria agradar o pai, que era grande entusiasta dos detalhes sobre o naufrágio do Titanic.



A universidade que Suleman estudava comentou o caso, prestando condolências à família. "Os funcionários e alunos de Strathclyde ficaram chocados e profundamente tristes com a morte de Suleman Dawood e seu pai neste trágico incidente", disse o porta voz da instituição de ensino.



O submarino que desapareceu no domingo com cinco pessoas a bordo sofreu uma "implosão catastrófica", resultando na morte de todos os ocupantes.



A probabilidade é que a câmara de fibra de carbono não tenha aguentado e cedido após tantas viagens. Mas não se sabe ao certo se esse foi o problema. As autoridades estão focadas em encontrar os destroços da capsula para entender o que levou a implosão.



As buscas ainda passarão por entraves, como a dificuldade de conseguir encontrar os vestígios a 3.800 metros de profundidade e pelo acidente ter ocorrido em águas internacionais, sem a jurisprudência de nenhum governo.