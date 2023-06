Vídeo: PM prende suspeito durante protesto em Santa Cruz

Rio - Um homem foi preso por transportar diversos pneus em uma manifestação, na tarde desta sexta-feira, (23), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Durante o protesto, moradores atearam fogo em objetos e fizeram pontos de bloqueio na Rua Santa Eugênia, na Avenida Cesário de Melo e nas proximidades da estação de BRT do Pingo D'Água.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o suspeito é parado pelos policiais do 27º BPM (Santa Cruz), que pedem para ele abrir o porta-malas do carro. Dentro do veículo, os agentes encontram vários pneus amontoados.

protesto ocorre pela morte do entregador Guilherme de Sousa Moraes , de 22 anos, baleado durante uma operação da Polícia Civil na comunidade Três Pontes, em Paciência, na noite desta quinta-feira. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu.

De acordo com a PM, os pontos de incêndio da manifestação foram rapidamente controlados com apoio do Corpo de Bombeiros. O suspeito detido em flagrante foi encaminhado à 36ª DP (Santa Cruz) para prestar esclarecimentos. O policiamento está reforçado na região e, até a publicação desta matéria, o protesto segue em andamento.