Suspeito de latrocínio contra PM em Nova Iguaçu tem prisão mantida pela Justiça

Rio - O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) manteve, em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (22), a prisão de Brendo Renato Teixeira dos Santos , suspeito de latrocínio, roubo seguido de morte, contra o policial militar Marcos Felipe Dias Francisco, que aconteceu em janeiro deste ano em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A decisão foi assinada pela juíza Ariadne Villela Lopes da Central de Audiência de Custódia (Ceac). A magistrada julgou a legalidade do mandado de prisão temporária em aberto no nome do suspeito e identificou que não houve nenhuma irregularidade.

De acordo com o documento, Brendo alegou que sofreu agressões físicas no momento do cumprimento de seu mandado de prisão por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) nesta terça-feira (20). Contudo, o laudo do exame de corpo de delito comprovou que não houve as agressões alegadas.

O homem, segundo as investigações da DHBF, atirou contra o PM Marcos Dias no dia 17 de janeiro, na Rua Penha Vilela, no bairro K11, em Nova Iguaçu, durante uma tentativa de assalto. Quando a vítima estava na garupa de uma moto para concluir a venda de um celular anunciado nas redes sociais, ela foi surpreendida por Brendo e outro criminoso portando uma arma.

Um dos suspeitos, que seria Brendo, foi revistar o PM e percebeu que ele também estava armado. Ambos entraram em luta corporal, que terminou com Marcos baleado no abdômen. O policial chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 23 do mesmo mês.