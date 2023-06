Polícia Federal abre inquérito para apurar golpes envolvendo doação de cestas de alimentos da Conab

A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar denúncias de golpe envolvendo a distribuição de cestas de alimentos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo a estatal, os golpistas utilizam nomes de autoridades indevidamente e cobram taxas de prefeituras e entidades assistenciais para liberar cestas em nome da estatal.



"Aproveito para fazer um alerta: se tiverem algum documento suspeito em nome da Conab, antes de qualquer movimento, façam contato com as superintendências regionais e nos ajudem a combater esse crime que estão cometendo em nome da Conab", afirmou em nota o diretor-presidente da Companhia, Edegar Pretto, que foi avisado sobre o inquérito nesta sexta-feira pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.



A Conab reforça que os comunicados sobre suas ações são feitos pelos canais oficiais, que não cobra taxas para doação de cestas de alimentos nem para transporte do material e que qualquer tentativa de golpe deve ser imediatamente denunciada às autoridades competentes locais.